Überlebender des Seilbahnunglücks - Eitan (5) kann sich nicht an den Seilbahnunfall erinnern

Unter den Toten des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore ist die israelische Familie Biran, die in Italien lebte. Die beiden Eltern, ihr jüngster Sohn (2) sowie zwei Urgrosseltern starben. Der fünfjährige Eitan überlebte.

Eitan Biran, der als Einziger das Seilbahnunglück am Monte Mottarone bei Stresa überlebte, macht grosse Fortschritte bei seiner Genesung. Am Dienstag durfte er die Intensivstation des Kinderspitals Regina Margherita in Turin verlassen und in ein Zimmer verlegt werden. An seiner Seite ist immer seine Tante Aya, eine Schwester von Eitans verstorbenem Vater Amit.