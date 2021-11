Überlebender von Stresa (I) : Eitan (6) soll nach Italien zurückkehren – Grossvater legt Berufung ein

Im Familienstreit um den einzigen Überlebenden des Seilbahn-Unglücks wehren sich die Grosseltern des Buben gegen dessen Rückführung nach Italien. Der rechtliche Konflikt steht allerdings in seinem Anfangsstadium.

Im mutmasslichen Entführungsfall um den kleinen Eitan Biran, den einzigen Überlebenden der Seilbahn-Katastrophe vom Lago Maggiore, wehrt sich die Familie um den Grossvater mütterlicherseits gegen die Rückführung des Buben nach Italien . Ein entsprechender Einspruch gegen die Entscheidung des Familiengerichts in Tel Aviv sei am Montag beim höher gestellten Bezirksgericht eingegangen, bestätigte eine Gerichtssprecherin. Weitere Angaben könne sie nicht machen, da es sich um eine Familiensache handele.

Anfang vergangener Woche hatte das Familiengericht in Tel Aviv die Rückkehr des Jungen nach Italien angeordnet. Der in Israel lebende Grossvater muss zudem rund 19’000 Euro an Gerichtskosten übernehmen, hiess es in einem Auszug aus dem Urteil.