US-Bundesstaat Nevada: Ekel-Alarm – Nevada wird von einer Mormonengrillen-Plage heimgesucht

Dana Dolan dachte zuerst an einen schweren Unfall, als sie in ihrer Heimatstadt Elko blutrote Flecken auf der Strasse sah. Doch als sich die rotbraune Masse auf der Autobahn Interstate 80 bewegte, erkannte sie die Grillen, manche davon grösser als ihr Daumen. «Es ist fast wie eine biblische Plage», sagt Dolan und lacht über die Absurdität der Lage im US-Staat Nevada.

Riechen nach verbranntem Fleisch

Besonders betroffen von der Invasion der kannibalistischen Grillen ist die Kleinstadt Elko mit rund 20’000 Einwohnern nahe Idaho und Utah, die für ihre Goldminen bekannt ist. Die Insekten verbreiten einen so ekelerregenden Gestank nach verbranntem Fleisch, dass sich die Bewohner beim Autofahren die Nasen zuhalten. Die Grillen kleben an Reifen und Schuhsohlen, und ihre Kadaver sind überall zu finden, sogar in Turnhallen. Wenn sie sich bewegen, hört sich das laut Dolan wie Regen an.