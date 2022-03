Olympia-Rätsel gelöst : Ekel-Fondue ist ein Fakevideo von SRF

Bei den Olympischen Winterspielen ging ein Video eines Fondues viral und machte sprachlos. Auch nach Recherchen war unklar, wie es ins Olympia-Dorf gelang. Das hat sich nun geändert.

Dieses Video sorgte für grosse Empörung. Tiktok

Darum gehts Während Olympia kursierte auf Social Media ein Video eines Ekel-Fondues.

Das Video schlug hohe Wellen, viele Medien berichteten über das Essen im Olympia-Dorf.

Nun ist das Rätsel gelöst: Das Fake-Video wurde bei SRF in Zürich gedreht.

Während den Olympischen Winterspielen sorgte ein Video in den sozialen Medien für einen grossen Wirbel. Es war ein kurzer Clip eines Fondues in einer olympischen Kantine. In der kurzen Sequenz sah man eine Mensa im olympischen Dorf, in der es das Schweizer Traditionsgericht gab. Es war eine eklige Pampe – abgefüllt in eine Plastikschale und abgedeckt mit Klarsichtfolie, versehen mit roten Schweizerkreuz-Plastikstängelchen. Die filmende Person ass das Fondue mit Brotcrackern und Stäbchen.

Auf Tiktok ging der Clip viral und löste unglaublich viele Reaktionen aus. Ein User meinte: «Das kann alles sein, aber sicherlich kein Fondue.» Eine andere Userin: «Mein Schweizer Herz zerbricht, es blutet.»

Niemand hat das Fondue gefunden

Die 20 Minuten Reporter an den Olympischen Spielen in Peking machten sich auf die Suche nach dem Fondue. Schweizer Olympionikinnen und Olympioniken hatten das ominöse Ekel-Fondue nicht bemerkt in der Kantine – auch bei den Verantwortlichen von Swiss Olympic wusste man nichts über das Fondue. Alle waren sich hingegen einig: Es sieht aus, als wäre das Video aus der Kantine im Yanqing-Village.

Konfrontiert mit dem viralen Video waren die Olympia-Verantwortlichen im Yanqing-Dorf selbst verwirrt. Pressesprecher Xing Guojun: «Die Essens- und Trinken-Abteilung teilte mir mit, dass es im olympischen Dorf Yanqing gedreht wurde. Das Essen im Video gehört aber nicht zum olympischen Dorf.» Die Speisekarten der olympischen Dörfer seien alle vom IOC genehmigt. «Und das Fondue gibt es nicht auf der genehmigten Speisekarte», so Guojun.

Es war ein Prank von SRF

In Peking wusste also niemand, woher das Ekel-Fondue stammte, das in den sozialen Medien derart hohe Wellen schlug. Zwei Wochen nach Ende der Olympischen Winterspiele in China wurde das Fondue-Rätsel nun aufgelöst: Es ist ein Fake-Video von der SRF-Sendung «Zwei am Morge». Die Fondue-Aufnahmen sind in der SRF-Kantine in Zürich-Leutschenbach aufgenommen und mit bestehenden Originalaufnahmen aus dem olympischen Dorf zusammengeschnitten worden.

