Kritik von Besuchern: Ekelalarm im Alpamare – so zerfällt das Superbad

Rost in den Duschen, von Schimmel befallene Silikonfugen bei den Rutschen und losgelöste Plättchen im Beckenbereich: Das 1977 eröffnete Alpamare in Pfäffikon SZ steht in der Kritik. Zahlreiche Besuchende berichten von einem in die Jahre gekommenen Erlebnisbad, das dringend renoviert werden müsste.