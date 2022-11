Hygiene in Schweizer Spitälern ist oft mangelhaft

Blutiges OP-Besteck und Personalmangel : «Ekelerregend» – so gravierend sind die Hygienezustände in Schweizer Spitälern

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic , die Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel, beschäftigt auch vier Personen, die regelmässig Kontrollen in Spitälern durchführen. Vergangenes Jahr sei es laut der « SonntagsZeitung » zu 20 solcher Inspektionen gekommen. Die Missstände seien teils gravierend gewesen. Bei rund der Hälfte der kontrollierten Zentralsterilisationen sei es zu Beanstandungen gekommen. Dort werden OP-Instrumente gereinigt. Bei 39 Prozent aller Inspektionen seien die Anforderungen an Reinigung oder Desinfektion nicht erfüllt worden. Gar in der der Hälfte der Spitäler habe es an ausreichend qualifiziertem und ausgebildetem Personal gefehlt. Eine Weiterführung des Betriebs sei unter solchen Umständen eigentlich nicht mehr erlaubt.

Spital muss OP-Betrieb einstellen

Bei einem Regionalspital in Château-d'Oex VD seien die Zustände dermassen gravierend gewesen, dass die Einstellung des Betriebs der Zentralsterilisation habe angeordnet werden müssen. Faktisch bedeute dies die Stilllegung des OP-Betriebs. Bis zur Kontrolle habe das kleine Spital jährlich rund 350 Operationen und 100 endoskopische Untersuchungen durchgeführt. Laut Spitalleitung seien nun Investitionen im Umfang von 800’000 Franken nötig, um den Betrieb im gewohnten Ausmass wieder aufnehmen zu dürfen. Man werde deshalb nur noch ein medizinisches Grundangebot anbieten. Operationen werden nun in Partnerspitälern durchgeführt.

Pascale Castellani, Leiterin des Spitals, teilt gegenüber der «SonntagsZeitung» mit: «Wir wussten, dass unsere Einrichtungen nicht ganz den neuesten Standards entsprechen, und erwarteten, dass wir bei einer Routinekontrolle auf Schwierigkeiten stossen würden.» Standards seien zwar notwendig und ein Zeichen für Qualität. Allerdings würden Spitäler alle nach denselben Kriterien beurteilt – unabhängig von ihrer Grösse. Die Einhaltung dieser «immer höheren Standards» habe für die Spitäler immer schwerer zu tragende Kosten zur Folge. Geplant sei nun ein Neubau, um auch in Zukunft kleinere Operationen in der Bergregion durchführen zu können. Der Baubeginn sei auf 2025 geplant.

Blutiges Besteck neben desinfizierten Endoskopen

Einer der Swissmedic-Kontrolleure ist Rafael Moreno. Der Fokus der Kontrollen liege grösstenteils in den Bereichen der Spitäler, wo chirurgische OP-Instrumente oder spezielle, nicht sterilisierbare Instrumente wie flexible Endoskope aufbereitet werden. Moreno bezeichnet die Bilder, die er und sein Team zu sehen bekämen, teils als «ekelerregend». So liege blutiges OP-Besteck neben desinfizierten Endoskopen, die für eine Darmuntersuchung vorgesehen seien. «Gleich nebenan im nächsten Raum wird gerade ein Patient operiert», sagt er gegenüber den Zeitungen der Tamedia. Mache er das Personal auf diesen Missstand aufmerksam, so bekäme er oft zu hören: «Das machen wir schon seit 20 Jahren so.»



Aktuelle Daten von Swissmedic zeigen, dass bei 35 Prozent der kontrollierten Spitäler flexible Endoskope zur Darmuntersuchung ihre zulässige Lagerungszeit bereits überschritten hatten. In rund 50 Prozent wurden Endoskope in ungeeigneten Schränken und Räumen aufbewahrt. In 60 Prozent der Fälle fehlten geeignete Arbeitsanweisungen für das Personal. Es fehle laut Moreno die Sensibilität für sicherheitsrelevante Themen wie Hygiene, Aufbereitung von OP-Instrumenten und Infektionsprävention. «Dabei hängt das Leben der Patienten davon ab», sagt er.