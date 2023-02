Chiara Ferragni stellt Hater mit Kleid öffentlich an den Pranger

Doch der Ruhm und das Leben in der Öffentlichkeit bergen Schattenseiten. So ist sie immer wieder übergriffigen Kommentaren zu ihrem Körper ausgesetzt.

Mit dieser klaren Mission hat die 35-Jährige am Dienstagabend als Co-Moderatorin die diesjährige Ausgabe des Sanremo Festivals eröffnet. Um ihre Message in die Welt zu tragen, hat sich Ferragni etwas Spezielles einfallen lassen: In Zusammenarbeit mit dem Modelabel Dior liess sie ein Kleid schneidern und mit schwarzen Kristallen die originalen Kommentare drauf sticken.

Chiara Ferragni richtet emotionale Worte an ihr junges Ich

In ihrer Rede, die Ferragni in Form eines Briefes an das kleine Mädchen, das sie war und das immer noch in ihr lebt, hielt, ging sie weiter auf den Kampf mit dem System ein. So meint sie: «Unsere Gesellschaft hat definierte Rollen: Du bist nur eine Mutter. Wie oft gibt die Gesellschaft Frauen Schuldgefühle, weil sie arbeiten gehen, um sich um ihre Kinder zu kümmern? Stets. Wie oft gibt es die gleiche Behandlung für Männer? Niemals. Aber wenn deine Gedanken immer bei deinen Kindern sind, tust du das Richtige. Wenn du immer dein Bestes für die Kinder gibst, beseitigt es deine Zweifel wohl nicht, aber es minimiert sie. Ein Ratschlag: Feier deine Erfolge immer und mache dich niemals vor anderen klein!»