Zürich HB: Ekelhafter Geruch im Zürcher Hauptbahnhof – jetzt handelt die SBB

Seit Wochen riecht es in Teilen des Zürcher Hauptbahnhofs unangenehm. Nun handelt die SBB.

Wer oft beim Zürcher Hauptbahnhof unterwegs war, kennt das Phänomen: Im Tiefbahnhof Löwenstrasse unter dem HB stinkt es penetrant. Mit der Zeit sei der Geruch eher noch schlimmer geworden, berichten News-Scouts. «Es stinkt und ist richtig eklig. So etwas kennt man sonst eher aus U-Bahn-Stationen in warmen Ländern.» Am schlimmsten sei es bei den Aufgängen des Tiefbahnhofs. Leserinnen und Leser berichteten, dass sich der Gestank bei der Hitze intensiviere und dass sie den Tiefenbahnhof deshalb meiden würden.