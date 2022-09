Mallorca : Eklat am Ballermann – Kultdisco schmeisst Mickie Krause raus

Krause hat die Musikszene am Ballermann seit den 90er-Jahren entscheidend mitgeprägt.

Schlagersänger Mickie Krause (52) ist von der Kultdisco Megapark auf Mallorca vor die Tür gesetzt worden. Krause hatte erst kürzlich mitgeteilt, dass er nach seiner überstandenen Blasenkrebserkrankung kürzer treten wolle. Wie die « Bild » berichtet, ist aus der eigentlich harmlosen Ankündigung nun eine handfeste Trennung geworden. In der Nacht zu Freitag habe der Megapark dem deutschen Ballermann -Star die Trennung mitgeteilt. «Aufgrund der getätigten Aussagen von unserem Künstler Mickie Krause sehen wir uns gezwungen, ihn im kommenden Jahr nicht zu verpflichten. Wir wünschen ihm für 2023 alles Gute», heisst es in einer entsprechenden Mitteilung der Grossdisco.

Streit um Auftrittszeiten

Bereits vor Krauses Ankündigung, künftig weniger Auftritte absolvieren zu wollen, sei es zu einem Streit zwischen Megapark-Chef Bartolomé Cursach und dem Schlagersänger gekommen, wie die «Bild» weiter schreibt. So habe Krause jeweils pünktlich zu den in der Werbung angegebenen Uhrzeiten auftreten wollen. Cursach jedoch habe diesen Zeitpunkt «gerne immer etwas nach hinten» schieben wollen. Damit hätten die Fans des Sängers dazu animiert werden sollen, noch mehr zu trinken, so der Vorwurf. Krause habe darin eine «Produktenttäuschung» gesehen.



Im «Bild»-Podcast «Das 17. Bundesland» spricht Mallorca-Reporter Ingo von einem «Paukenschlag». Krause habe den Ballermann und das dortige Musikgenre seit Ende der 90er-Jahre «entscheidend mitgeprägt».