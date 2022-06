New York : Eklat im UN-Sicherheitsrat – russischer UN-Botschafter verlässt den Raum

EU-Ratspräsident Charles Michel machte in Anwesenheit von Wassili Nebensja Russland für eine drohende globale Nahrungsmittelkrise verantwortlich. Dessen Stellvertreter schrieb danach, dass Michels Aussagen «unverschämt» gewesen seien.

Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage in der Ukraine ist von einem Eklat überschattet worden. Als EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag Russland direkt für eine drohende globale Nahrungsmittelkrise verantwortlich machte, verliess der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja demonstrativ den Raum. Den russischen Sitz überliess er einem anderen Diplomaten.

Vor einigen Wochen habe er am Hafen der südukrainischen Stadt Odessa Millionen Tonnen von Getreide und Weizen gesehen, die in Containern und Schiffen festgesteckt hätten, sagte Michel zuvor zu Nebensja. Schuld daran seien «russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer sowie Moskaus Angriffe auf die Transportinfrastruktur und Lagerstätten für Getreide. Russische Panzer, Bomben und Minen verhinderten zudem Anbau und Ernte in der Ukraine.