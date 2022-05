NBA: Dallas-Fan greift Frau und Mama von Superstar Chris Paul an

Paul beschwert sich auf Twitter

Die Vorkommnisse in Dallas sind nicht der erste Fan-Eklat in den diesjährigen NBA-Playoffs. In derselben Serie stritt sich bereits Mavericks-Star Luka Doncic mit einem gegnerischen Anhänger in Phoenix. Zudem kam es bei Partien der Minnesota Timberwolves zu kuriosen Szenen, als mehrere Fans das Spielfeld stürmten und sich dabei am Boden festklebten oder an den Korb ketten wollten.