Bakterien: Ein Wasserglas neben dem Bett ist keine gute Idee

Wer macht es nicht? Sich vor dem Einschlummern ein Glas Wasser neben das Bett stellen. Für viele eine reine Gewohnheit, die praktisch ist. Denn so erlöst man sich schneller von der trockenen Kehle mitten in der Nacht und auch am Morgen, bevor man aus dem Bett stolpert, ist der erste Schluck Wasser nicht weit entfernt.