Weihnachtslotterie : «El Gordo» – 2,5 Milliarden Franken versetzen Spanien in einen Lottorausch

Kinder tragen bei der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo die gezogenen Losnummern singend vor. Millionen schauen am Fernsehen gebannt zu. Aber nicht wegen des Gesangs. Es geht um Milliarden.

Die Ziehung findet im Teatro Real in Madrid statt.

In diesem Jahr warten rund 2,5 Milliarden Franken auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner.

In Spanien werden zwei Tage vor Heiligabend traditionell die Glückszahlen der Weihnachtslotterie gezogen.

Zwei Tage vor Heiligabend wird Spanien wieder vom Lottofieber gepackt. Bei der traditionellen Weihnachtslotterie gibt es am Mittwoch Gewinne im Umfang von insgesamt gut 2,4 Milliarden Euro (rund 2,5 Milliarden Franken). Der Hauptgewinn, genannt El Gordo (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, weil jede einzelne der 100’000 Losnummern ebenso oft verkauft wurde. Insgesamt wurden wieder Lose für 3,4 Milliarden Euro verkauft. 30 Prozent oder gut eine Milliarde Euro geht an den Staat.

Millionen Spanierinnen und Spanier werden vor den Fernsehern sitzen, um die Ziehung im Teatro Real in Madrid live zu verfolgen. Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste und wegen der ausgespielten Gesamtsumme auch als die grösste Tombola der Welt. Die Ziehung der Glückszahlen im altehrwürdigen Madrider Opernhaus ist dabei eine recht komplizierte Angelegenheit.

Die Ziehung dauert bis zu vier Stunden

Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, grösseren Trommel sind 100’000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale.



Die Zahlen werden singend von Schülerinnen und Schülern des Madrider Internats San Ildefonso, die als Glücksbringerinnen und Glücksbringer gelten, vorgetragen. Bis alle Preise vergeben sind, sind gut und gerne drei bis vier Stunden vergangen.