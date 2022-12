El Gordo: In Spanien beginnt die Weihnachtslotterie

Spanien : «El Gordo» – so viel Geld liegt im Pott der grössten Weihnachtslotterie der Welt

Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten grösseren Trommel sind 100’000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten kleineren 1807 Holzkugeln mit den Gewinnsummen.

Die alljährliche Ziehung der Glückszahlen bei der berühmten spanischen Weihnachtslotterie «El Gordo» hat am Donnerstag pünktlich um neun Uhr begonnen. Im Opernhaus Teatro Real in Madrid tragen Schülerinnen und Schüler des Internats San Ildefonso die Ergebnisse wieder singend vor. Insgesamt 2,52 Milliarden Euro warten am Donnerstag auf die Gewinner. Die meisten Lose werden in Spanien verkauft, aber online beteiligen sich auch immer mehr Leute aus dem Ausland.

180 Personen gewinnen je vier Millionen Euro

El Gordo: Älteste und grösste Lotterie der Welt

Die 1812 in Cádiz ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste der Welt und aufgrund der ausgespielten Gesamtsumme auch als die grösste. Allerdings sind die Einzelgewinne nicht so hoch wie in machen anderen Lotterien, dafür gibt es sehr viele Gewinner. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus beiden Trommeln in eine Glasschale.