Sefa (16) verunfallt auf der Flucht vor der Polizei tödlich

1 / 4 Polizisten versuchen, Sefa am Unfallort wiederzubeleben. Social Media Mit dieser 300er-Honda prallte Sefa … Social Media … gegen die linke Seite eines Polizeifahrzeugs. Social Media

Darum gehts Am Mittwochabend ist nahe Paris ein Jugendlicher tödlich verunfallt.

Sefa S. wollte sich auf einem Enduro-Töff einer Kontrolle entziehen und prallte gegen ein Polizeiauto.

Nun werden die Umstände des Unfalls untersucht. Bereits wird vor neuen Unruhen gewarnt.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei dem Versuch, einer Polizeikontrolle zu entkommen, in einer Pariser Vorstadt mit einem Polizeiauto zusammengestossen und dabei tödlich verletzt worden. Zwei Polizisten seien in Gewahrsam genommen und von der Polizeiaufsicht verhört worden, hiess es am Mittwochabend aus Polizeikreisen. Die Staatsanwaltschaft von Versailles ermittelt wegen Nichtbefolgens einer Anordnung durch den Jugendlichen sowie fahrlässiger Tötung durch den Fahrer des Polizeiautos.

Der Zusammenstoss ereignete sich am Mittwochabend in Elancourt, einem Ort etwa 30 Kilometer westlich von Paris. Der 16-Jährige sei von Rettungskräften zunächst wiederbelebt worden, dann aber im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Wird Sefa zum neuen «Fall Nahel»?

Nach Informationen der Zeitung «Le Parisien» war der 16 Jahre alte Sefa S. auf einem Geländemotorrad unterwegs. Es war zunächst nicht bekannt, ob er einen Helm trug und warum die Polizei ihn anhalten wollte. Das zweite Polizeiauto, in dessen linke Seite er hineinfuhr, sei auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz gewesen.

In der Nacht zu Donnerstag war eine zusätzliche Einheit von Gendarmen in dem Ort eingesetzt worden, um Unruhen zu vermeiden. Der Tod des 17 Jahre alten Nahel Ende Juni in der Vorstadt Nanterre, der sich ebenfalls geweigert hatte, sein Fahrzeug anzuhalten, hatte tagelange Unruhen in Frankreich ausgelöst. Videoaufnahmen hatten belegt, dass ein Polizist ihn aus nächster Nähe erschossen hatte, als er am Steuer des Autos sass.

