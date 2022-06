Indien: Elefant tötet Frau, taucht bei Beerdigung auf und zertrampelt Leiche

In Indien ist ein offenbar nachtragender Elefant bei der Beerdigung einer Frau, die er zuvor getötet hatte, aufgetaucht und auf deren Leiche herumgetrampelt, wie die lokale Polizei berichtet. So schreibt « The Print », dass die 70-jährige Maya Murmu von dem Dickhäuter attackiert worden sei, als sie im indischen Bundesstaat Odisha unterwegs war, um Wasser zu holen.

Leiche vom Scheiterhaufen geklaut

Laut «The Print» habe die Beerdigung wenige Stunden später erfolgreich abgeschlossen werden können. Laut Duncan McNair, dem Gründer der Organisation «Save the Asian Elephants» sei der Vorfall eine Erinnerung daran, dass Elefanten zwar meist sanfte Kreaturen seien, im Notfall aber auch eine Gefahr für Leib und Leben darstellen könnten. «Solche Vorfälle geschehen aber fast nie, ohne dass eine Provokation von Seiten der Menschen vorausgegangen ist», so McNair. Speziell in Asien würden viele Elefanten auch gefoltert und mit Messern gestochen, damit die Tiere in der Tourismusbranche gebraucht werden können.