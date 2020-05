Aktualisiert vor 5h

Knies Kinderzoo

Elefantenbulle soll für Nachwuchs und Anschauungsunterricht sorgen

Am Dienstag ist Mekong in Knies Kinderzoo in Rapperswil SG eingetroffen. Die Verantwortlichen setzen grosse Hoffnung in den zuchterprobten Bullen.

von Michel Eggimann

Darum gehts Der Elefantenbulle Mekong ist in Knies Kinderzoo eingetroffen.

In Rapperswil soll der Elefant für Nachwuchs sorgen.

Zudem soll er dem 22-jährigen Thisiam Anschauungsunterricht geben.

Mekong kam aus einem Zoo in den Niederlanden.

Er ist 5740 Kilogramm schwer, trägt den Namen Mekong und ist seit Dienstag in Rapperswil. Dort soll der Asiatische Elefantenbulle für Nachwuchs sorgen. Franco Knie sagt dazu: «Es war für uns sehr wichtig, dass wir einen neuen Bullen erhalten. Mekong soll dem 22-jährigen Thisiam Anschauungsunterricht geben.» Denn der jüngere Elefantenbulle war bisher mit sieben weiblichen Elefanten allein in Knies Kinderzoo und tat sich schwer mit dem Zeugen von Nachwuchs. «Jetzt soll auch Thisiam der Knopf aufgehen. Er zeigt nach wie vor Schwierigkeiten im sozialen Bereich, auch wenn er Fortschritte gemacht hat», so Knie. Das liege wohl daran, dass er über Jahre allein gelebt hat.

Der Zeitpunkt der Ankunft des neuen Elefanten sei jetzt ideal, meint Knie. Rund die Hälfte der weiblichen Elefanten seien Kandidatinnen für das Zeugen von Nachwuchs. Doch bevor der 38-jährige Mekong, der schon sechsfacher Vater ist, zu den anderen Elefanten darf, muss er 30 Tage in Quarantäne. Das ist amtlich so vorgeschrieben.

Nach Ankunft Essen und Mittagsschlaf

Bevor Mekong in Knies Kinderzoo gebracht wurde, lebte er im Wildlands Adventure Zoo in Emmen in den Niederlanden. Von dort wurde der Elefant an den oberen Zürichsee transportiert. Damit beauftragt wurde eine Firma, die sich auf den Transport von Elefanten und anderen Grosstieren spezialisiert hat. Mekong habe die Reise gut überstanden. Kurz nach der Ankunft in seiner Box im Stall des Elefantenparks habe er gegessen und danach einen Mittagsschlaf gemacht, heisst es vonseiten des Kinderzoos.

Asiatischer Elefant Der Asiatische Elefant ist nach dem Afrikanischen Elefant das zweitgrösste Landtier der Erde. Er kann bis zu 6000 Kilogramm schwer werden. Das Verbreitungsgebiet umfasst Südasien, Südostasien und das südliche Ostasien. In freier Wildbahn gilt die Tierart als vom Aussterben bedroht. Besonders in Südostasien wird der Asiatische Elefant auch als Haus- oder Arbeitstier genutzt.