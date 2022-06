Zürich: Elefantenbaby Umesh im Zoo Zürich verstorben

1 / 5 Der zweijährige Elefantenbulle Umesh ist im Zoo Zürich verstorben. Zoo Zürich, Enzo Franchini Bereits am Montag gab der Zoo bekannt, dass das Jungtier an einem bedrohlichen Herpesvirus erkrankt ist. Zoo Zürich, Nicole Schnyder Sofort wurde er in ärztliche Behandlung gegeben. Zoo Zürich, Nicole Schnyder

Der zweijährige Elefantenbulle Umesh ist gestern Abend trotz einer intensiven, mehrtägigen Behandlung an einem für Elefanten typischen Herpesvirus gestorben. Das teilt der Zoo Zürich am Mittwochmittag mit. Bereist am Montag informierte er, dass der zweijährige Umesh an einem für Elefanten typischen Herpesvirus erkrankt ist. Dieser sei vor allem für Jungtiere gefährlich.

Nach dem Start der Therapie mit antiviralen Medikamenten am Wochenende hätten die Blutwerte von Umesh keine Verbesserung gezeigt und verschlechterten sich weiter. Am Dienstagmorgen seien bei ihm erste Symptome der gefürchteten Krankheit aufgetreten, worauf er am Abend, trotz der andauernden Behandlung, plötzlich verstarb.

«Der Zoo Zürich bedauert den Tod von Umesh ausserordentlich.» Das Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV) ist unter Elefanten stark verbreitet, weshalb die meisten Tiere irgendwann in Kontakt mit ihm kämen und sich anstecken. Vor allem für Jungtiere bestehe immer ein Risiko, dass es plötzlich ausbricht. Dies betrifft sowohl Elefanten in Zoos als auch in wild lebenden Populationen.

Elefanten-Schwestern konnten Abschied nehmen