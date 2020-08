Zoo Zürich Elefantenbaby kurz nach der Geburt verstorben

Kurz nach der Geburt ist ein Elefantenkalb im Zoo Zürich verstorben. Bereits im April verstarb ein Baby kurz nach der Geburt.

Im Zürcher Zoo ist ein weiteres Elefantenkalb kurz nach der Geburt verstorben. Die Elefantenkuh Omysha hatte es am Mittwochabend geboren. Nun ist der kleine Elefant tot, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Weitere Informationen gab es vorerst nicht. Der Zoo will um 11 Uhr informieren.