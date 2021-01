Franco Knie jun. trauert um eine langjährige, « gewandte Artistin » seines Kinderzoos in Rapperswil SG: Elefantenkuh Delhi ist Mitte Januar im Alter von 54 Jahren gestorben. Das Tier erlag seinen Altersleiden. Wie Knies Kinderzoos in einem Communiqué mitteilt, sei Delhi eine «gewandte Artistin» gewesen, die schon früh durch ihr «vielfältiges Können» aufgefallen sei. Sie habe in der Manege immer « sehr zuverlässig » gearbeitet und das Erlernte mit Bravour vorgeführt.