Zürich: Elefantenkuh Omysha im Zoo Zürich verstorben

Die achtjährige Elefantenkuh Omysha ist letzte Nacht an den Folgen des für Elefanten typischen Elefantenherpesvirus verstorben. Das teilt der Zoo Zürich am Montagmittag mit. Bereits ihr Bruder, der zweijährige Elefantenbulle Umesh , ist Ende Juni an denselben Ursachen gestorben.

Fünfjährige Ruwani gefährdet

Erst am Freitag hatte der Zoo Zürich mitgeteilt, dass auch andere Elefanten nebst Omysha eine erhöhte Anzahl Viren im Körper aufzeigen. Bei ihnen sei das Virus im Körper zwar aktiv, aber im Toleranzbereich. Im Zoo Zürich, wie auch in vielen anderen Zoos und in der Wildnis, sind wahrscheinlich alle Elefanten Träger des Virus, so der Zoo Zürich. Bei der letzten Blutuntersuchung sei aber bei keinem Tier eine erhöhte Virenlast festgestellt worden. Am gefährdetsten sei die fünfjährige Ruwani, da die Krankheit vor allem bei jungen Elefanten ausbricht. Sie werde weiterhin in einem regelmässigen Monitoring auf ihre Virenaktivität getestet.