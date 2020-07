Baar ZG

Elektriker (27) durch Stichflamme schwer verletzt

Im Kanton Zug zog sich am Freitag ein Arbeiter schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

An der Marktgasse in Baar ZG hatte sich am Freitag ein Unfall ereignet.

Am Freitag kurz vor 8.30 Uhr hat sich an der Marktgasse in Baar ZG ein Unfall ereignet. Aus noch nicht bekannten Gründen kam es bei Arbeiten an einer Stromverteilerkabine zu einem Kurzschluss und infolgedessen zu einer Stichflamme. Wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt, zog sich ein 27- jähriger Netzelektriker dabei schwere Verletzungen zu.