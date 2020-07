Driftmaschine

Elektro-Biest mit sieben Motoren

Ford stellt mit dem Mustang Mach-E 1400 einen E-Sportwagen mit Gymkhana-Potenzial auf die Räder.

Es qualmt, es quietscht – und es summt in den höchsten Tonlagen. Wenn Drift-Legende Vaughn Gittin Jr. den neuen Ford Mustang Mach-E 1400 über die Strecke prügelt, verwandeln sich Gummi in Rauch und Strom in Emotion. Denn der elektrisch angetriebene Rennwagen, den der US-Hersteller nun vom Stapel lässt, radiert mit seinen 1419 PS mit allen vier Rädern derart wild über den Asphalt, als wäre er eine zu gross geratene Schleifmaschine.

Ford nennt die neueste Schöpfung «Road Rocket», also Strassenrakete – doch ob dieser High-Voltage-Renner je auf einer Strasse gefahren werden kann, ist zu bezweifeln. Viel eher will der US-Hersteller den Mach-E 1400 bald in einem Nascar-Rennen mitfahren lassen: «Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für den Einsatz von vollelektrischen Rennfahrzeugen», sagt Ron Heiser, Chefentwickler des Mustang Mach-E. «Unter Wettkampfbedingungen können wir Erkenntnisse gewinnen, die später in unsere Serienfahrzeuge einfliessen. Dieser rein elektrisch angetriebene Prototyp wird Spass machen wie jeder andere Mustang zuvor, jedoch bringt er dank der technologischen Expertise von Ford Performance und RTR eine gehörige Extraportion an Leistung auf den Asphalt.»