So ähnelt der Schriftzug stark dem Logo von Justice. Tatsächlich ist die Verwendung des Kreuzes anstelle eines T im Wort «Justice» in der EU markenrechtlich geschützt und somit dem Duo vorbehalten.

So ähnelt der Schriftzug stark dem geschützten Logo des gleichnamigen Elektro-Duos aus Frankreich.

Am Freitag hat Popstar Justin Bieber (27) sein sechstes Studioalbum «Justice» veröffentlich – und sich damit gleich Ärger eingehandelt. Schuld daran ist der Schriftzug auf seinem Albumcover, der dem Logo des gleichnamigen Elektro-Duos Justice zum Verwechseln ähnlich sieht: Bei beiden wird das T in «Justice» durch ein Kreuz ersetzt. Ein stilistisches Element, das die französischen Musiker Xavier de Rosnay (38) und Gaspard Augé (41) in der EU markenrechtlich schützen liessen.