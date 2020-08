Eli Zero Elektro-Floh für Minimalisten

Immer wieder stellen Start-ups Auto-Projekte vor, die dann wieder in der Versenkung verschwinden. Eli Electric Vehicles ist zäher.

2,25 Meter lang, 1,38 Meter breit und 350 Kilogramm leicht: Damit würde der Zero auch in engen Schweizer Städten leicht vorankommen.

Das in den USA und China ansässige Start-up Eli hatte 2017 den minimalistischen Elektro-Zweisitzer Zero vorgestellt – danach wurde es still um das Projekt. Doch jetzt meldet sich das Unternehmen mit einem in vielen Details überarbeiteten Fahrzeug zurück. Dank der Neuerungen soll der 2,25 Meter kurze Winzling nicht nur für die USA, sondern auch in Europa eine Zulassung erhalten.