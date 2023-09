Erst noch expandierte Steg – darum steht die Firma vor dem Aus

Eine Filiale in der Stadt Zürich hat ebenfalls dichtgemacht.

«Betrieb eingestellt!» heisst es auf Aushängen vor den STEG-Filialen am Freitag.

Erst zu Beginn des Jahres wurden neue STEG-Filialen in Bern und Zürich eröffnet.

Am Freitag teilte die PCP-COM-Gruppe die Schliessung ihrer Filialen mit.

Die PCP-COM-Gruppe hat am Freitag die Schliessung ihrer Filialen der Marken Techmania, PC-Ostschweiz und Steg Electronics bekanntgegeben. Beim Letztgenannten umfasst die Schliessung alle 17 Filialstandorte sowie die Zentrale in Schaffhausen.

2022 mit positivem Jahresergebnis

Noch bis vor wenigen Monaten lief es im Unternehmen nach Vorgabe. Es konnte ein positives Jahresergebnis erwartet werden und die Steg Electronics expandierte sogar. Während 2021 Conrad seine beiden Schweizer Filialen schloss und die Migros damit begann, ihre Melectronics-Standorte in die regulären Verkaufsläden zu integrieren, eröffnete Steg Electronics neue Filialen in Bern und Zürich. «Mindestens ein weiterer Standort ist später im Jahr in einem weiteren Kanton geplant», sagte Marcel Weber, Geschäftsführer der PCP-Gruppe, im März optimistisch gegenüber dem «Tagblatt».