Frage von Luca ans AGVS-Expertenteam:

Langsam ist es an der Zeit, unser bald 13-jähriges Auto abzulösen. Geplant ist die Anschaffung einer ein- bis zweijährigen Occasion. Nun ist bei uns eine kleine Diskussion entbrannt bezüglich der Antriebstechnologien. Dabei spielen sowohl finanzielle als auch ökologische Aspekte eine Rolle. Wir sind oft auf kurzer Strecke unterwegs, selten Langstrecke, bei durchschnittlich 5000 bis 6000 Kilometern im Jahr. Elektroautos sind eher teurer als Benziner, sowohl bei der Anschaffung als auch im Unterhalt, Diesel lohnt sich eher nicht, da wir kaum lange Strecken fahren. Ein CNG-Auto mit künstlichem Erdgas scheint ökologisch gesehen eine gute Option als Alternative zum reinen Elektroauto, jedoch gibt es einige Skepsis in unserer Familie. Gibt es bei CNG grosse Nachteile bezüglich Unterhaltskosten, Sicherheit, Tankstellen etc.? Oder würde sich gar ein Hybrid lohnen?

Antwort:

Du schreibst, dass Elektroautos sowohl bei der Anschaffung als auch im Unterhalt teurer seien als Benziner. Hier muss ich dich korrigieren. Aufgrund des fehlenden Motorölwechsels punkten die Elektroautos gegenüber den Verbrennern bezüglich Unterhaltkosten und auch Betriebskosten: Strom ist in der Regel günstiger als Benzin. Nur bei einigen Elektro-Schnellladestationen kann es je nach Abrechnungssystem (nach Ladezeit und/oder bezogener Energie in kWh) sein, dass die Kosten dann ähnlich hoch sind wie beim Benzin. Bei 5000 bis 6000 Kilometern im Jahr kann es aber – je nach Kanton und Fördermassnahmen – schon einige Jahre dauern, bis die höheren Anschaffungskosten des Elektrofahrzeugs durch die tieferen Betriebskosten kompensiert werden. Beim CNG ist der Wartungsaufwand etwas höher aufgrund der periodisch notwendigen Sichtprüfung der Gasinstallation.

Da du vor allem kurze Strecken fährst, kann ich dir mit gutem Gewissen sowohl ein CNG- wie auch ein Elektroauto empfehlen. Der VCS übrigens rät bei Fahrleistungen unter 6000 Kilometern pro Jahr zum CNG-Fahrzeug. Betreffend Sicherheit brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Erdgas und Biogas sind so sicher wie Diesel und Benzin. Selbst im unwahrscheinlichen Fall eines technischen Problems wird das Gas auf kontrollierte Weise und ohne Explosionsgefahr an die Aussenluft abgegeben. Das Tankstellennetz ist mit rund 150 Zapfsäulen ausreichend – wenn du nicht gerade in Obergoms oder im Engadin wohnst. An vielen CNG-Tankstellen kannst du zu 100 Prozent Biogas tanken – oder du kannst bei deinem Gasversorger ein «Biogas-Upgrade» erstehen. Das funktioniert ähnlich wie beim Ökostrom: Die Menge an CNG, die du beim Tanken beziehst, wird als Biogas wieder ins Gasnetz eingespeist.