Probefahrt

Elektro-Spass auf hohem Niveau

Die amerikanische Marke Zero bietet bereits mehr als zehn Jahre Elektromotorräder an. Spitzenmodelle sind die neue SR/F und ihre Schwester SR/S.

Geht man von den ersten Fahreindrücken mit der SR/F und der SR/S aus, schaffen es die neuesten Produkte der amerikanischen E-Motorrad-Marke Zero spielend, sich in den Punkten Leistungsfähigkeit, Ausdauer, Ladezeiten und Fahrzeuggewicht an die Spitze der E-Motorräder zu setzen. Und das für vergleichsweise eher günstige Tarife, was aber immer noch einen Preis ab fast 22’000 Franken bedeutet.

Tadelloses Fahrwerk

Schneller laden kostet extra

Die Ladeprozedur ist bei der Zero SR (F wie S) vergleichsweise einfach: Serienmässig ist ein 3-kW-Lader installiert, mit dessen Hilfe der Akku an Level-2-Ladestationen wie auch an der Haushaltssteckdose in vier Stunden zu 95 Prozent geladen sein soll. Beim optionalen Premiumpaket wird ein zweites 3-kW-Ladegerät installiert, was die Ladezeit halbiert. Wer dann noch den 6-kW-Zusatzlader draufsattelt, verliert zwar das Ablagefach unter der Tankattrappe und steigert zugleich das Fahrzeuggewicht auf etwa 232 Kilogramm, gewinnt dafür aber die Möglichkeit, den Akku an einer passenden Säule innerhalb einer Stunde auf 95 Prozent zu bringen. Die letzten 5 Prozent dauern aus Gründen der Batterieschonung in jedem Fall 30 Minuten. Unverständlich ist, dass Zero seine Bikes ohne jedes Ladekabel ausliefert. Darüber hinaus fällt nur eine Kleinigkeit auf, die an Zero SR/F und SR/S nicht ins Bild passt: Es sind die mit Glühlampen bestückten Blinker (SP-X).