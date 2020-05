Probefahrt

Elektro-SUV als Quell des Lebens

Skoda sieht den neuen Enyaq als «Beginn einer neuen Ära». Und das erste als reines Elektrofahrzeug entwickelte Modell der tschechischen VW-Tochter hat es tatsächlich in sich.

Enya – der Quell des Lebens. Diesem gälischen Wort hat Skoda ein «q» angehängt, wie es alle SUV der tschechischen Marke tragen. Auf Kodiaq, Karoq und Kamiq folgt nun also Enyaq. Der Name ist Programm: Für Skoda soll dieses neue Modell belebend wirken. Denn obwohl die VW-Tochter kerngesund dasteht und in den vergangenen Jahren von einem Verkaufsrekord zum nächsten schwebte, brachen nun wegen der Corona-Krise die Verkäufe im ersten Quartal um 24,3 Prozent auf 232’900 Fahrzeuge ein, der operative Gewinn sackte um 25 Prozent auf 307 Millionen Euro ab. Und natürlich spürt auch Skoda den politischen Druck: Elektroautos müssen her, bald, am besten gleich. Dank Technik aus dem Mutterhaus Volkswagen konnte Skoda diesen Wunsch (oder Befehl) vergleichsweise rasch umsetzen und hat in weniger als vier Jahren Entwicklungszeit einen elektrisch angetriebenen SUV auf die Räder gestellt. Einen, der es in sich hat. «Der Enyaq iV markiert für uns den Beginn einer neuen Ära», betont Skoda-CEO Bernhard Maier denn auch stolz. «Er ist das Aushängeschild unserer E-Mobilität-Offensive.»