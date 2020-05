Aktualisiert vor 46min

Energie-Umfrage

Elektroautos sind so beliebt wie nie zuvor

Immer mehr Schweizer ziehen die Anschaffung reiner Elektroautos in Betracht. Die positiven Umweltauswirkungen sind aber noch nicht allen bekannt.

von Stephanie Sigrist



Von den im Rahmen des Kundenbarometers erneuerbare Energien 2020 befragten Schweizern, die sich in den nächsten fünf Jahren für den Kauf eines Autos interessieren, würden aktuell 51 Prozent ein reines Elektroauto als erste oder zweite Präferenz wählen. Foto: Keystone / Gaëtan Bally

In der Schweiz hat das Vertrauen in die Möglichkeit eines Verzichts auf fossile Energien laut dem Kundenbarometer erneuerbare Energien in den letzten Jahren stark zugenommen. Waren im Jahr 2015 nur 47 Prozent der Befragten zuversichtlich, dass wir eines Tages ohne fossile Energie auskommen können, ist dieser Wert 2020 auf 67 Prozent gestiegen. Das heisst, zwei Drittel der befragten Schweizer halten es für möglich, dass in der Zukunft hierzulande keine fossilen Energien wie Erdöl oder Erdgas mehr verbraucht werden. Das Kundenbarometer hat sich seit 2011 unter der wissenschaftlichen Leitung des Lehrstuhls für Management erneuerbarer Energien der Universität St. Gallen (HSG) als eine der umfassendsten Untersuchungen der Einstellung der Schweizer Bevölkerung in Energiefragen etabliert. Dabei wird Fragen nachgegangen, wie die Bevölkerung zur Energiewende steht, welche Gefühle der Klimawandel auslöst und was Schweizer von Elektroautos halten. Die von Raiffeisen und Energie Schweiz unterstützte Befragung ist bevölkerungsrepräsentativ im Hinblick auf Geschlecht, Region, Bildungsstand und Parteipräferenzen.

Ein Thema, das in den letzten Jahren am meisten Aufwind erhielt, war die Elektromobilität. Von den Befragten, die sich für den Kauf eines Autos in den nächsten fünf Jahren interessieren, würden aktuell 51 Prozent ein reines Elektroauto als erste oder zweite Präferenz wählen. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen begeistern sich noch nicht im gleichen Ausmass für Elektroautos wie Männer. Die Anzahl Elektrofahrzeuge auf Schweizer Strassen nimmt dennoch seit Jahren kontinuierlich zu. 2019 waren in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik 28’716 reine Elektroautos immatrikuliert. Im Kanton Zug ist die Ein-Prozent-Marke überschritten, der Anteil Elektroautos unter allen eingelösten Personenfahrzeugen betrug Ende letzten Jahres 1,4 Prozent. Im Kanton Zürich lag die Elektroauto-Quote 2019 bei 0,9 Prozent, und die Ein-Prozent-Marke dürfte dieses Jahr geknackt werden.

Während der Fahrt entstehen mit Elektroautos null CO 2 -Emissionen

In Bezug auf die Umweltauswirkungen von Elektromobilität besteht jedoch Aufklärungsbedarf: Bloss 60 Prozent der Untersuchungsteilnehmer gaben an, dass Elektroautos einen wesentlichen Beitrag zur Verminderung von CO 2 -Emissionen leisten. Elektroautos verursachen während der Fahrt keine CO 2 -Emissionen, der Energiebedarf bei der Herstellung ist jedoch höher. Bei Elektroautos inklusive der Batterie ist die Produktion in den meisten Fällen aufwendiger als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Dem ist unter anderem so, weil Hersteller von Elektrofahrzeugen eher auf leichtes Aluminium statt auf Stahl setzen. Die Produktion von Aluminium belastet die Umwelt mehr als jene von Stahl. Zudem werden Elektroautos häufig mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Beim Abbau der für die Batterie verwendeten Rohstoffe werden teilweise giftige Stoffe ein- und freigesetzt, was sich negativ auf die Ökobilanz der Batterien auswirkt.