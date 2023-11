Elektrolimousine ID.7 im Check: Luxus, Reichweite und Fahrkomfort vereint

Trotz anhaltendem SUV-Boom ist der Passat noch immer ein sehr wichtiges Modell für VW. Da ist es nur logisch, wenn die Norddeutschen auch eine Elektrovariante der Mittelklasselimousine bringen. Von einem Elektro-Passat will der Hersteller aber nichts wissen, das Modell heisst ID.7 , baut auf einer reinen Elektro-Plattform auf und hat, ausser der Grösse, mit dem Passat nichts gemein.

Langstreckengleiter

Die Coupé-ähnliche Limousine misst knapp fünf Meter und wurde extrem auf Aerodynamik und Effizienz ausgelegt. Passat-Kunden, die besonders den Langstreckenkomfort der Limousine schätzen, werden im ID.7 regelrecht verwöhnt: Der Stromer fährt sich derart leise und angenehm, dass man glaubt, mehr über den Asphalt zu schweben als zu rollen. Ein besseres Auto hat VW in dieser Klasse nie gehabt.

Doch bei einer Elektro-Limousine gesellen sich zum Reisekomfort noch mindestens zwei weitere wichtige Faktoren: Reichweite und Ladeleistung. Auch hier kann der ID.7 auftrumpfen: Mit einer 77-kWh-Batterie soll die Limousine 621 Kilometer nach WLTP-Zyklus möglich sein. Und nächstes Jahr soll ein noch grösserer Akku Reichweiten von über 650 Kilometer ermöglichen. An einer Schnellladesäule lassen sich im Bestfall in knapp einer halben Stunde 80 Prozent der Batterie wieder auffüllen – VW verspricht 204 «frische» Kilometer in zehn Minuten.