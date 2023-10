Post plant Digitaloffensive - «Hände weg vom Briefkasten»

SP-Nationalrat und Bundesrats-Kandidat Jon Pult will die Briefpost nicht schwächen, zeigt aber Sympathien dafür, den Service public an neue Techniken anzupassen.

Die Post macht sich Gedanken, wie Briefe digital verschickt werden können, will aber am Papier festhalten.

Die Menge der verschickten Briefe nimmt trotz Bevölkerungswachstum jährlich ab. Per 2024 steigen die Preise für Briefmarken erneut – A-Post kostet ab dann 1.20 statt 1.10 Franken. Nun gibt es gemäss «SonntagsZeitung» Überlegungen, die Post vermehrt digital zu verschicken . Post-Chef Roberto Criollo rüttle am Briefkasten – an einem «Wahrzeichen des Zusammenlebens».

Post «macht sich Gedanken»

In der zuständigen Nationalratskommission für Kommunikation und Fernmeldewesen

wird rasch klar: Der Brief auf Papier muss bleiben. «Hände weg von unseren Briefkästen», sagt SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Zwar sei es zu begrüssen, wenn die Post neue Wege gehe, denn man hinke dem Ausland hinterher. Jeder Bürger solle aber auch in 20 Jahren die Wahlfreiheit haben, ob er Post in Papierform oder elektronisch erhalte.