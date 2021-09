Ochsenknecht-Trennungsdrama - Elena Miras ist «ganz klar» Team Yeliz

«Ich weiss, wie das ist, wenn plötzlich alle gegen dich sind und du nur noch den Ausweg siehst, etwas zu sagen, damit es endlich aufhört», so die Zürcherin während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story.

Elena Miras (29) und Yeliz Koc (27) haben sich 2019 in der Reality-Show «Das Sommerhaus der Stars» angefreundet. Nun äussert sich die Zürcherin während einer Fragerunde auf Instagram erstmals zum Trennungsdrama zwischen ihrer Kollegin und Jimi Blue Ochsenknecht (29): «Kann nicht viel dazu sagen, da ich nicht dabei war», so Elena. Dennoch betont sie: «Ich bin ganz klar auf Yeliz’ Seite.»

So habe sie sich selbst schon in einer ähnlichen Situation befunden und «weiss, wie das ist, wenn plötzlich alle gegen dich sind und du nur noch den Ausweg siehst, etwas zu sagen, damit es endlich aufhört.» Damit spielt die Schweizerin mit spanischen Wurzeln wohl auf ihr eigenes Liebes-Aus mit Mike Heiter (29) vergangenes Jahr an. Sie warf ihrem Ex, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat, damals vor, sie betrogen zu haben.

Jimi Blue packt erstmals aus

In seiner Story behauptet er, dass Yeliz ihm gegenüber ausfällig geworden sei. So schreibt er: «Ich habe mich jetzt lange genug unterdrücken, emotional erpressen, beleidigen und Teller nach mir schmeissen lassen.» Weiter gibt er an, dass er vor zwei Wochen zu Yeliz gefahren sei, um ihr zu helfen und ihre Mutter zu entlasten. «Ich habe alles getan, was ich konnte und werde trotzdem mit Füssen getreten.» Fast täglich biete er ihr zudem Hilfe an, werde dabei jedoch zurückgewiesen.