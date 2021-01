Er legt seinen Kopf auf ihren Schoss, sie streichelt ihm liebevoll über die Haare: Das Foto, das Elena Miras (28) in ihrer Insta-Story beim Kuscheln zeigt, scheint ein eindeutiges Statement zu sein. Zumal die Ex-Dschungelcamperin aus Zürich den Mann an ihrer Seite erstmals auch verlinkt: Es handelt sich um Xellen7 , 28-jähriger Mundart-Rapper aus Zürich-Altstetten.

Elena Miras geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie repostet auch eine Insta-Story einer Freundin, auf der sie knutschend mit dem Rapper zu sehen ist. Offensichtlich ist das Foto in der Silvesternacht entstanden, Elenas Kleid, das ihre Fans in einem anderen Post zu sehen bekommen, verrät es. Ob Elena offiziell mit dem Zürcher Rapper zusammen ist, hat sie aber noch nicht verraten.

Rapper war schon in Türkei-Ferien

Ganz so fremd ist der Herr auf Elenas Fotos indes nicht. Schon im November erschien er gemeinsam mit ihrer Tochter Aylen (2) in Elenas Storys auf Instagram, seine Tattoos beweisen es. Offensichtlich war Xellen7 damals in den Ferien in der Türkei mit dabei. Zu diesem Zeitpunkt war Elena frisch getrennt von Kindsvater Mike Heiter (28).