In ihrer Instagram-Story (siehe Video oben) meldete sich die Zürcherin nun aus dem Spital zu Wort und teilte ihren Followerinnen und Followern mit, dass sie die Operation gut überstanden habe. So habe sie zwar noch Schmerzen an der Brust, jedoch sei dies normal. Ausserdem verlaufe die Heilung deutlich schneller als bei ihrem ersten Eingriff. «Die neuen Brüste sind montiert, das Schlechte ist endlich weg», so die Mutter einer zweijährigen Tochter.