Total verliebt - Elena Miras postet erste Turtel-Fotos mit Rapper Xellen7

Elena Miras scheint Hals über Kopf in ihren Xellen7 (29) verliebt zu sein: Der Rapper und die 29-Jährige sind zwar schon seit Anfang des Jahres offiziell ein Paar, mit Liebesbekundungen auf ihren jeweiligen Social-Media-Profilen haben sie sich aber bisher noch zurückgehalten. Am Sonntagabend hat die «Love Island»-Gewinnerin nun erstmals zwei Liebes-Posts von sich und ihrem Freund auf ihrem Instagram-Account geteilt.

«Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich dich kennen lernte!», schreibt Miras zu einem der zwei Fotos, auf dem sie den Rapper zärtlich küsst. Xellen7, der mit bürgerlichem Namen Leandro Teixeira heisst, tut es seiner Flamme gleich und postet ebenfalls ein Bild aus der gleichen Serie. Er kommentiert es so: «Wenn ich fliege, fliegst du. Wir fliegen zusammen, Baby.» Dekoriert hat er den Post mit einer Sternschnuppe und einer Friedenstaube.

Bekommt Aylen bald ein Geschwisterchen?

Bereits im März 2021 machte Miras ihre Liebe zu dem Mundart-Rapper öffentlich, doch während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verriet die 29-Jährige vor kurzem, dass sie ihren Liebsten schon vor zehn Jahren kennengelernt habe. Damals sei es zwischen ihnen aber nicht immer einfach gewesen: «Aber ich kann euch eins sagen: Menschen, die zusammengehören, kommen auch irgendwann wieder zusammen – egal was war, oder was zwischen ihnen passiert ist», so die Influencerin.