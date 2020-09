Am Mittwochabend teilte die Zürcherin ein Statement auf Instagram.

Seid ihr überhaupt noch zusammen? Sie konnte die Frage nicht mehr hören. «Diese Frage ist so anstrengend», enervierte sich die Zürcherin Elena Miras (28) gerade erst auf Instagram. «Ja, wir stehen in der Öffentlichkeit, aber wir haben auch noch ein Privatleben! Wir werden schon uns schon noch zu diesem Thema äussern.»

Nur Stunden später haben sie es nun getan. Am Mittwochabend verkünden Elena und Mike Heiter (28) zeitgleich in ihren Insta-Storys ihre Trennung. «Nach drei Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen», schreiben die zwei Reality-TV-Sternchen in einem identischen Statement. Einzelheiten und Gründe würden sie für sich behalten. «Unsere Tochter wird uns für immer miteinander verbinden. Auch werden wir eine respektvolle und zugleich freundschaftliche Verbindung zueinander pflegen!»