Elena Miras wettert gegen Frauen auf Instagram

Elena Miras ist genervt. Sie findet, Frauen können sich in Freundschaften nichts gönnen.

Elena Miras erzählte jüngst auf Instagram, dass sie in ihrem eigenen Haus bestohlen wurde. Nun packt sie über Freundschaftsprobleme aus. «Wenn eine Freundschaft beendet ist, dann bleibt das, was du mir gesagt hast, bei mir. Es gibt aber Frauen, die dann alles ausplaudern und Scheisse erzählen, die nicht stimmt», meint die 30-Jährige. Bei Männern sei das anders. «Männerfreundschaften sind viel schöner als Frauenfreundschaften. Bei den Frauen gibt es immer Streit, jemand beneidet den anderen und man gönnt sich nichts», so die Zürcherin. Eine Anfrage von 20 Minuten bei der Influencerin ist hängig. Sind Miras’ Aussagen problematisch oder gar frauenfeindlich? Expertinnen klären auf.