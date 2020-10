Via Instagram wird Elena Miras (28) von einer unbekannten Person erpresst. Diese fordert Nacktfotos von der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin.

Elena Miras (28) wird auf Instagram von einem anonymen User erpresst. Der Reality-Star zeigt in seiner Story den Screenshot des Chats mit dem Unbekannten. Zuerst bekam sie ein Foto (mit für ihre Followerinnen und Follower nicht sichtbarem) Inhalt zugesendet. Danach schreibt ihr Erpresser: «So was kann man aus deinen Bildern machen. Schämst du dich nicht?» Ist es also ein Fake?