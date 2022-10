Zürich : Elena Miras wurde im eigenen Zuhause bestohlen 

Einige wertvolle Schmuckstücke wurden in ihrem Haus in Zürich entwendet.

«Ich hatte in letzter Zeit eine richtige Pechsträhne», sagt Elena Miras (30) zu ihren Followerinnen und Followern in ihrer Instagram-Story. Die Reality-TV-Darstellerin ist im eigenen Haus bestohlen worden. «Wir haben gemerkt, dass wir beklaut worden sind, dass einige Schmuckstücke von uns fehlen, die immer da waren», so die 30-Jährige. Es würden unter anderem Ketten fehlen, die «nicht so günstig waren» und mehrere Ringe.