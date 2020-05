Buchs ZH

Elf Autos brennen komplett aus

Am Dienstagabend haben in Buchs-Dällikon elf Fahrzeuge Feuer gefangen und sind dabei vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken, die Brandursache ist ungeklärt.

Im zürcherischen Buchs sind elf Autos in Brand geraten.

Die Meldung ging am Dienstagabend um 16.45 Uhr bei «Schutz und Rettung Zürich» ein. Demnach sollen auf einem Geländeplatz in der Gemeinde Buchs-Dällikon elf Fahrzeuge in Brand geraten sein.