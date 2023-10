Elf Buchen wurden in Rapperswil-Jona illegal gefällt

Am Hassenhofweg 20 in Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen standen mal unter anderem elf Buchen, mit der Betonung auf standen. Denn am Freitag zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr wurden die Bäume gefällt . Sie wiesen teilweise ein Alter von rund 80 Jahren auf, wie die Kapo mitteilt.

Die Bäume standen allesamt an der Privatstrasse, welche parallel zum Seeufer liegt und von Osten her an die Liegenschaft heranführt. In unmittelbarer Umgebung zum Tatort befindet sich der öffentliche Strandweg. Die Buchen wurden eher laienhaft gefällt, allerdings dürfte dazu, nach ersten Erkenntnissen, eine Motorsäge verwendet worden sein. Anschliessend wurden die gefällten Bäume an der Örtlichkeit belassen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Franken belaufen.