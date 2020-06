Zürich

Wem gehören diese Hamster?

In Schwamendingen wurden bei einer Haltestelle elf Hamster gefunden. Sie wurden in einer Box ausgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Zürich-Schwamendingen mehrere Hamster an einer Haltestelle aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tiere ausgesetzt wurden. Kurz nach 1 Uhr nachts meldete ein Angestellter der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) der Stadtpolizei Zürich, dass sich bei der Tramhaltestelle Hirzenbach ein Käfig mit Hamstern befindet.