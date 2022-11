Stück von William und Kates Hochzeitstorte wurde versteigert

Der Kuchen wurde damals von der «Queen of Cake», Fiona Cairns, kreiert.

Ein weiteres Mal kamen königliche Gegenstände unter dem Hammer. Das Auktionshaus Keys versteigerte am Mittwoch unter anderem ein elf Jahre altes Stück der Hochzeitstorte von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40). Die Köstlichkeit aus erlesenen Zutaten wurde samt Originalverpackung auf 400 bis 600 Pfund geschätzt, was umgerechnet zwischen 460 und 680 Franken entspricht. Erreicht wurde der erhoffte Preis nicht. Das Höchstgebot lag bei 390 Pfund, was umgerechnet rund 450 Franken sind.