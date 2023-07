Rechthalten FR: Elf Kälber verenden qualvoll im Flammeninferno

Am Donnerstag brannte in Rechthalten FR ein Bauernhaus.

Bei einem Vollbrand in Rechthalten FR starben am Donnerstag elf Kälber.

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde die Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei Freiburg über den Brand eines Bauernhauses in Rechthalten FR informiert. «Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass der Stall des Bauernhauses in Vollbrand stand und auf das angrenzende Wohnhaus, das aus zwei Wohnungen bestand, übertrat», schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.