Krawall im Wallis : Elf Personen nach Ausschreitungen bei Studentenparty angezeigt

Rund 300 Personen feierten am 1. April den Beginn ihrer Osterferien. Als die Polizei den Anlass auflösen wollte, kam es zu Ausschreitungen. Die Kapo Wallis konnte nachträglich elf Randalierer identifizieren und anzeigen.

Rund 300 Personen hatten sich am 1. April in Sion versammelt.

Am 1. April versammelten sich rund 300 Studenten auf dem «Place de la Planta» in Sitten. Trotz aktueller Pandemie-Situation feierten diese den Beginn ihrer Osterferien. Als die Polizei eingriff, um den unbewilligten Anlass aufzulösen, kam es zu Tumulten. Mehrere Personen wurden während der Feier in flagranti festgenommen, weil sie mit Gegenstände schmissen oder die Anweisungen der Polizei ignorierten.Wie die Kapo Wallis am Freitag mitteilt, wurden in diesem Zusammenhang nun elf weitere Jugendliche und junge Erwachsene identifiziert und angezeigt. Es handelt sich um Personen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren mit Wohnsitz im Wallis.