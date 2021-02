In Rorschach ist ein Mehrfamilienhaus niedergebrannt. Elf Bewohner haben ihr Hab und Gut in den Flammen verloren. Die Solidarität mit den Betroffenen überwältigt die Gemeinde. Mehrere Warenspenden sind abgegeben worden.

Ein Mehrfamilienhaus in Rorschach wurde am Donnerstag durch einen Brand komplett zerstört. 20min-Community

Darum gehts Elf Personen haben durch einen Brand eines Mehrfamilienhauses in Rorschach ihr Eigentum verloren.

In der Gemeinde ist die Solidarität gross.

Viele Personen bieten Spenden an.

Die Gemeindeverwaltung ist überwältigt von der Unterstützung.

In einem Mehrfamilienhaus in Rorschach SG ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Sechs Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Der Sachschaden kann laut der Kantonspolizei St. Gallen noch immer nicht genau beziffert werden. Sprecher Pascal Häderli sagt, es komme auch auf den Warenwert der Güter der Bewohner an. Der Sachschaden betrage aber bestimmt mehrere Hunderttausend Franken. Das Haus sei komplett zerstört, die Brandursache weiterhin unklar.

Die Betroffenheit in der Gemeinde ist gross. Insgesamt elf Bewohner, darunter eine vierköpfige Familie, hätten durch den Brand ihr Eigentum verloren, berichtet FM1Today. Auf Facebook bieten mehrere Personen den Betroffenen Unterstützung an. Eine Frau fragt: «Weiss jemand, was die vom Brand betroffenen Leute brauchen?» Man dürfe nicht vergessen, dass beispielsweise Kleiderläden derzeit geschlossen seien. Unter dem Beitrag schreiben mehrere Personen, sie würden gerne Kleider spenden, andere bieten auch Möbel oder Plüschtiere für Kinder an.

Individuelle Unterstützung

In einem Schreiben meint der Soziale Dienst der Gemeinde Rorschach, man sei überwältigt, wie viele Unterstützungsangebote eingehen. Wichtig sei zu bemerken, dass sich die betroffenen Personen in unterschiedlichen Situationen befinden. Bevor die Unterstützung für die jeweiligen Bewohner des abgebrannten Hauses fixiert werden könne, müssten diese sich zuerst überlegen, was sie überhaupt brauchen. Das sei nicht ganz einfach, wenn von einem auf den anderen Tag alles, was man besitzt, in Flammen aufgegangen ist.

Wie FM1Today schreibt, organisiert der Sozialdienst der katholischen Kirchgemeinde Rorschach die Koordination der Hilfe. Dort heisst es, man brauche derzeit keine Sachspenden mehr. Das Wichtigste sei organisiert und in die Wege geleitet. Man gehe individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen des Brandes ein. Neun der elf Personen sind vorerst in einem Hotel untergekommen, zwei bei Bekannten. Gemeindepräsident Röbi Raths sagt, das Sozialamt habe bereits passende Wohnungen besorgt. Diese könnten bereits ab nächster Woche bezogen werden.