Hodenhagen (D) : Elf Verletzte nach Säureanschlag auf deutschen Serengeti-Park

Unbekannte haben auf den beliebten Serengeti-Park in Hodenhagen in Niedersachsen einen Säureanschlag verübt. Mehrere Mitarbeiter wurden verletzt, als sie die Dämpfe einatmeten.

Sie zerstörten in mehreren Kassenhäuschen die Computer-Hardware.

Schock bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Serengeti Parks: In der Nacht auf Samstag drangen Unbekannte in zehn der zwölf Kassenhäuschen des Tier- und Vergnügungsparks ein und verschütteten Chemikalien über die Kassengeräte. Als Angestellte am Morgen zur Arbeit erschienen und die Kassen öffnen wollten, atmeten sie die Säuredämpfe ein – insgesamt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlitten dabei leichte Vergiftungen und verspürten Reizungen der Atemwege oder Übelkeit. Eine Person musste deswegen ins Spital gebracht werden, berichtet T-online.