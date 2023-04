Krönung von Charles: Buckingham-Palast gibt neue Details bekannt

Am 6. Mai werden König Charles und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey gekrönt. Der Buckingham-Palast hat neue Details zur Zeremonie veröffentlicht.

1 / 11 König Charles III. und Königsgemahlin Camilla werden Anfang Mai gekrönt. Imago Für die Feierlichkeiten laufen die Arbeiten hinter den Palastmauern bereits auf Hochtouren. IMAGO/i Images König Charles wird in der Westminster Abbey mit der St. Edward’s Crown gekrönt. Getty Images

Darum gehts Die Vorbereitungen für das royale Ereignis des Jahres laufen auf Hochtouren.

Der Buckingham-Palast hat neue Details zur Krönung von König Charles (74) und Königsgemahlin Camilla (75) veröffentlicht.

Vieles davon folgt jahrhundertealten Traditionen – doch das Königshaus bemüht sich auch um Akzente, die etwas näher am Alltag des 21. Jahrhunderts sind.

Uhrzeit

Um elf Uhr (Ortszeit) beginnt der Krönungsgottesdienst für König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey. Die Zeremonie soll insgesamt nur eine Stunde dauern und damit um einiges kürzer ausfallen als die fast dreistündige Zeremonie zur Krönung von Königin Elizabeth II. im Jahr 1953.

Route

Charles hat sich für eine deutlich kürzere Prozessionsroute entschieden als seine Mutter vor 70 Jahren: Die zurückgelegte Strecke des Königs erstreckt sich über rund zwei Kilometer – etwa ein Viertel im Vergleich zu jener der verstorbenen Königin. Als gekrönter König und gekrönte Königin werden der Royal und seine Frau von der Westminster Abbey entlang der Whitehall, um den Trafalgar Square herum, durch den Admiralty Arch, vorbei am Parlament und über die Prachtallee The Mall zurück zum Buckingham-Palast fahren. Bei der Fahrt vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey wird dieselbe Route in umgekehrter Richtung gefahren.

Kutsche

Die Hinfahrt vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey wird das Paar in der moderneren Diamond-Jubilee-Kutsche zurücklegen. Diese wurde zu Ehren des 60-jährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth im Jahr 2012 gebaut und hat eine Heizung, eine Klimaanlage und federt Erschütterungen besser ab.

Die Diamond Jubilee State Coach bringt den Monarchen und seine Frau zur Westminster Abbey. PA Images via Getty Images

Anders als die Gold State Coach, in der die beiden für die Prozession Platz nehmen werden. Nach der Krönung in der Westminster Abbey werden Charles und Camilla in der mehr als 260 Jahre alten und mehreren Tonnen wiegenden Kutsche zurück zum Buckingham-Palast fahren.

Das Holzgefährt wird von Lederriemen zusammengehalten und «quietscht wie eine alte Galeere», wie der zuständige Restaurator Martin Oates der Nachrichtenagentur PA verriet. «Die ausgewählten Kutschen spiegeln wider, dass die Prozession hin zur Abbey eher klein gehalten wird und die Prozession zurück zum Buckingham-Palast deutlich grösser», sagte zudem ein Palastsprecher. Die grosse Prozession wird auch deutlich länger dauern, weil die goldene Kutsche nur in Schrittgeschwindigkeit fahren darf.

Pferde

Für die Windsor Greys, jene Pferde, die die Kutsche ziehen sollen, ist dies eine enorme Herausforderung. Matthew Power, der Chefkutscher des Königs, trainiert schon intensiv mit den Tieren. Dafür hängt er ihnen Gewichte um und lässt sie zu Pfiffen und Schreien laufen, um sie auf alle Umstände des grossen Tages vorzubereiten.

Kronen

Bei der Krönung wird die Öffentlichkeit die Kronjuwelen wieder in ihrer wichtigsten Funktion sehen. Der 74-Jährige wird dabei gleich zwei Kronen tragen: die St. Edward’s Crown und die Imperial State Crown. Während der König bei der eigentlichen Krönung die St. Edward’s Crown aufgesetzt bekommt, wird er beim Verlassen der Abtei die Imperial State Crown auf dem Haupt tragen. Dieser Wechsel ist einem alten Ritual geschuldet, wonach die St. Edward’s Crown stets in der Abbey aufbewahrt wurde. Camilla wird die Krone von Queen Mary tragen.

Salbung

Das Heilige – oder Chrisam – Öl, das der Erzbischof von Canterbury zur Salbung des Königs verwenden wird, wird in einem adlerförmigen Gefäss aufbewahrt, das als Ampulle bekannt ist. Es gibt eine kleine Öffnung im Schnabel des Vogels, die verwendet wird, um Öl in den Krönungslöffel zu giessen. Der silbervergoldete Krönungslöffel ist das älteste Objekt, das bei der Krönung verwendet wird. Er tauchte erstmals 1349 in der Westminster Abbey auf und ist das einzige Stück königlicher Goldschmiedearbeit aus dem zwölften Jahrhundert. Das geweihte Öl wird in die Schale des Löffels gegossen, die in zwei Hälften geteilt ist. Der Erzbischof von Canterbury wird dann seine Finger hineintauchen.

Der goldene Adler enthält das Heilige Öl. Getty Images

Schwerter

Drei vergoldete Silberschwerter werden von Gleichaltrigen vor Charles und Camilla getragen, die jeweils einen Aspekt der Befugnisse und Pflichten des Königs darstellen. Das Schwert der zeitlichen Gerechtigkeit repräsentiert die Rolle des Königs als Oberhaupt der Streitkräfte, das Schwert der spirituellen Gerechtigkeit seine Rolle als Verteidiger des Glaubens, während die Klinge auf dem dritten Schwert stumpf ist, um zu symbolisieren, dass der Monarch barmherzig sein sollte. Erstmals wurden sie 1626 bei der Krönung von König Karl I. verwendet. Königsgemahlin Camilla wird währenddessen ein Zepter aus Elfenbein halten, nachdem spekuliert wurde, dass es möglicherweise aus der Zeremonie fallen könnte.

Ringe

Der sogenannte Sovereign's Ring besteht aus einem Saphir mit einem in Diamanten eingefassten Rubinkreuz. Er gilt als Symbol der königlichen Würde und wurde für die Krönung von König Wilhelm IV. im Jahr 1831 angefertigt. Ab König Edward VII. haben ihn alle Souveräne bei ihren Krönungen getragen. Camilla hingegen wird den Queen Consorts Ring tragen, ein Rubin in Goldfassung, der 1831 für die Krönung von König Wilhelm IV. und Königin Adelaide angefertigt wurde. Er wurde bereits von drei weiteren Königsgemahlinnen getragen: Königin Alexandra, Königin Mary und Königin Elizabeth, der Mutter von Queen Elizabeth.

Emoji

Weniger geschichtsträchtig ist das Emoji, das der Palast für die Krönung vorstellte: Die bunte Animation der Edwardskrone erscheint auf den Social-Media-Plattformen, wenn Nutzer #Coronation (#Krönung) und ähnliche Hashtags verwenden.

Freust du dich auf die Krönung? Und wie! Ich kann es kaum erwarten. Geht so. Nein, interessiert mich überhaupt nicht.