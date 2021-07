Altdorf UR - Elfjähriger bei Unfall weggeschleudert und schwer verletzt

Auf der Bahnhofstrasse in Altdorf ist es am Samstagabend zu einem Unfall zwischen einem Velo und einem Auto gekommen.

Kurz nach 21.30 Uhr am Samstagabend war ein Autofahrer (31) vom Dorfzentrum in Altdorf unterwegs in Richtung Bahnhof. Gleichzeitig fuhr ein Elfjähriger mit dem Velo vom Schulhausareal Hagen «unvermittelt auf die Bahnhofstrasse direkt vor den Personenwagen und kollidierte mit diesem», teilte die Urner Kantonspolizei am Sonntag mit.